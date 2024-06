Feira da economia solidária tem resultados positivos no Festival da Macaxeira, diz coordenador

A Feira da Economia Solidária, que conta com quase 60 empreendedores no 1º Festival da Macaxeira, em Rio Branco, teve um resultado muito positivo. É o que disse o coordenador do Fórum de Economia Solidária, Carlos Taborga.

Ao ContilNet, Carlos explicou que é uma pena o festival finalizar neste sábado, pois o parâmetro geral dos quatro dias foi de excelência. “Nós temos já fizemos um âmbito geral dos resultados e para nós tem sido muito bom, inclusive a gente estava precisando de um desse na cidade, pois os últimos que nós vivemos foi lá no Natal e Carnaval, que foram também eventos promovidos pela Prefeitura de Rio Branco e que trouxe excelente resultado para gente”, explicou.

Segundo Carlos, são em torno de 59 empreendimentos no Festival da Macaxeira. “Eu estive conversando com cada um e eles estão me dizendo que são resultados de excelência. Então para nós tem sido muito bom o festival, muito boa a organização”, disse.

Segundo Carlos, os resultados oficiais com o valor que foi movimentado nestes quatro dias deve ser levantado e divulgado na próxima segunda-feira (1).

Na feira, há diversos tipos de comidas, dentre as comidas típicas, salgados, caldos, bebidas e doces. Já no artesanato, é possível encontrar roupas, acessórios, brinquedos e até mesmo roupa para cachorros e gatos.

O coordenador também apontou que as expectativas para a Expoacre, o próximo evento que acontece no Acre, é muito grande. “Na Expoacre já está acostumado a ter resultado muito positivo, até mesmo pelo local que a gente vende lá na Expoacre, pela pela ornamentação que eles fazem e tudo mais”, finalizou.

Veja fotos de Yago Ayache para o ContilNet:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA ÚLTIMA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: