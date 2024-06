Frota revela conversa com Nahim antes de morte: “Andava meio triste”

Alexandre Frota esteve no velório do cantor Nahim, nessa quinta-feira (13/6), e lamentou a morte do artista. O ex-deputado federal contou sobre uma conversa recente que teve com o ex-Power Couple e afirmou que ele “andava meio triste”, possivelmente pela separação de Andreia Andrade.

“Recentemente havia falado com ele e o Nahim andava meio triste, acredito pela separação. Reclamava muito, apesar de ser chamado para fazer quadros em emissoras diferentes, ele reclamava do pouco espaço da parte musical. Infelizmente a gente mora no país que quando você completa 40 anos, você é velho”, disse Frota para a revista Caras.

O ex-político ainda refletiu: “Eu sempre falo, viva intensamente, aproveite a vida o máximo que você puder aproveitar, viva sem medo. Viva intensamente e de maneira que você não se arrependa de absolutamente nada, não deixe de fazer nada que você esteja afim”.

Morte de Nahim

Nahim foi encontrado morto dentro de sua casa, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, na manhã de quinta-feira, após o funcionário de uma empresa de telefonia ter avistado o corpo no quintal e ter chamado a Polícia Militar.

A principal suspeita da polícia é de que Nahim tenha sido vítima de um acidente doméstico. De acordo com o que foi apurado pelos policiais militares que estiveram no local, ele teria caído da escada e batido a cabeça.

O caso é investigado como morte suspeita pelo 1º DP de Taboão da Serra.

Nahim tinha se mudado para a casa em que morreu recentemente, há cerca de 15 dias. Vizinhos contaram que ele era uma pessoa querida por todos.

Filha de Nahim

Andreia Andrade proibiu a filha do artista de ir ao velório dele. Em entrevista ao SBT, ela explicou o motivo de não ter deixado Noelle se despedir do pai. “Quero deixar bem claro que não venha. Não vai se despedir do pai. Nem perca tempo, não vai entrar”, alegou Andreia.

Nahim e Noelle não conversavam desde 2019. Na época, o cantor foi preso acusado por uma ex-mulher de ter desrespeitado medida protetiva. Ele foi solto após oito dias, e a filha não teria ido visitar o pai no período de detenção.

Andreia apontou que Nahim não realizou o sonho de conhecer os netos: “O sonho dele era conhecer os netos, que ele não conheceu. Ele me falava todos os dias: ‘Só quero morrer quando eu conhecer os meus netos’”. “A partir do momento que ela considerou que ela não tem pai, também não venha”, disparou a ex-Power Couple, com quem Nahim foi casado por 13 anos. Os dois se separaram em outubro do ano passado.

“A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive na cadeia”, alegou o próprio Nahim, em entrevista dada no ano passado.