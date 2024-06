Gleici Damasceno revela sua história no Podcast de Sophia Abrahão e Mariana Molina

A nova temporada do podcast “Avisa Chegando”, conduzido pelas atrizes e amigas Sophia Abrahão e Mariana Molina, contará com a participação especial da atriz acreana Gleici Damasceno. O podcast promete trazer relatos inspiradores e íntimos da trajetória de Gleici.

Gleici, conhecida nacionalmente após vencer a 18ª edição do Big Brother Brasil, tem se destacado não apenas por sua participação no reality show, mas também por seu engajamento social e atuação no mundo artístico. No podcast, ela compartilhará momentos marcantes de sua vida, desde sua infância no Acre até suas conquistas recentes na televisão e no cinema.

Além de Gleici, a nova temporada de “Avisa Chegando” contará com a participação de outros famosos, que irão dividir suas experiências pessoais e profissionais, oferecendo ao público uma visão mais íntima de suas vidas e carreiras. O perfil oficial do podcast no Instagram já gerou grande expectativa entre os fãs, ansiosos para conferir os novos episódios.

A estreia da nova temporada de “Avisa Chegando” está marcada para esta quinta-feira (6). Os episódios estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming, prometendo trazer histórias emocionantes e inspiradoras de figuras conhecidas do público.

Veja a divulgação da nova temporada: