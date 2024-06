Homem reage a assalto em área de segurança do Governo do Acre e acaba gravemente ferido

Victor Eduardo Tavares da Silva, 18 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite deste sábado (22), nas proximidades do Palácio do Governo do Acre, na Avenida Getúlio Vargas, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunha, Victor estava na parada de ônibus que fica atrás do Plácido do Governo, na Avenida Getúlio Vargas, a cerca de 400 metros do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Acre e quase na frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o namorado dele aguardando o ônibus do transporte coletivo, quando dois moradores em situação de rua se aproximaram e, de posse de uma faca, anunciaram o assalto.

Victor estava com o celular na mão no momento do crime e relatou ter pensado em entregar o aparelho, mas acabou reagindo e foi ferido por dois golpes de faca na cabeça, na região temporal, com sangramento ativo. Após a ação criminosa, os assaltantes pegaram o celular da vítima e fugiram em direção ao bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como “Papouco”.

Populares que também viram a tentativa de latrocínio ajudaram as vítimas e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local em menos de 3 minutos, e depois acionaram a Polícia Militar, que demorou mais de 20 minutos para chegar no local.

O Samu enviou uma ambulância de suporte básica para dar os primeiros atendimentos, mas os socorristas viram que o sangramento ativo não estava estancando devido os dois golpes de faca na cabeça, então, foi necessário pedir a apoio ambulância de suporte avançada, que conta com a intervenção de uma médica.

Depois de alguns minutos tentando estancar o sangue que jorrava da cabeça do jovem, os socorristas resolveram levar a vítima para o pronto-socorro para receber os atendimentos de um cardiovascular que encaminhou Victor direto para o Centro Cirúrgico do PS, em estado de saúde grave.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos acusados e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrada.

Atualmente todos os moradores em situação de rua estão andando portanto facas, mostrando serem uma verdadeira ameaça à segurança de trabalhadores e estudando na região Central de Rio Branco. O caso será investigado pela Polícia Civil, onde o caso será registrado como tentativa de latrocínio.