INSS desmente boato de benefício extra; entenda

O perfil oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tratou de utilizar as redes sociais para desmentir uma informação. Neste final de semana, a página disse que a notícia sobre o benefício extra para aposentados e pensionistas não passa de um boato.

“Mais uma fake news! Não há pagamento extra para aposentados e pensionistas do INSS. Uma mesma plataforma veiculou duas notícias mentirosas envolvendo o INSS”, escreveu a página.

Na publicação feita no último sábado (22), o INSS ainda lamentou que os rumores tenham gerado expectativa nos aposentados e pensionistas.