Juliette detona pessoas que menosprezam realities shows: “Babaquice”

Rio de Janeiro (RJ) — Juliette esteve presente no Rio 2C para participar de um painel sobre a manutenção de fãs. Posteriormente, ela participou de uma coletiva de imprensa e abriu o jogo sobre as pessoas que criticam os realities shows.

Ao ser questionada sobre o que acha da opinião de pessoas que menosprezam os programas de convivência social, Juliette foi sincera. “Acho isso uma babaquice. Acho muito blasé, quem diz isso é muito cafona. As pessoas mais inteligentes que eu conheço, do Ministério Público, da ONU, eles são apaixonados por reality show. O reality show, nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade”, comentou.

Em seguida, a ex-BBB disse que existem altos e baixos nos programas, mas fez questão de rejeitar a opinião crítica aos realities.

“Acontecem coisas que não merecem destaque nos realities e as pessoas destacam, que acabam sendo baixo astral. Mas tem muitas outras coisas preciosas como saúde mental, comportamento humano, valores e tantas outras coisas que podem ser exploradas. Essa opinião, de menosprezar reality show, não é relevante.”

*O repórter viajou a convite da Netflix Brasil