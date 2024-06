Linn da Quebrada se pronuncia após ser internada para reabilitação

Linn da Quebrada foi internada, nesta sexta-feira (21/6), em uma clínica de reabilitação para tratar de sua saúde mental. Ela estava lutando contra uma depressão e optou por buscar ajuda profissional. Em um vídeo, a cantora falou sobre o seu momento atual e mandou uma mensagem aos seus seguidores.

“E aí, meninas, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que eu estou ótima. Fiquei sabendo que veicularam algumas informações de que estou em uma clínica para me cuidar, para cuidar da minha cabeça, do meu espírito. Estou fazendo o que sinto que é o melhor pra mim nesse momento”, declarou.

Linn contou que estava se tratando para voltar com tudo à rotina. “Tratando de uma depressão, tratando de um momento que percebi que precisava cuidar da minha saúde mental para voltar para vocês, da melhor maneira possível, e voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento”, completou.

A cantora ainda citou sobre um possível tabu e disse que a depressão não deveria ser taxada como algo problemático. “É um mal que acomete milhares de pessoas em todos os lugares, em todas as classes sociais, e a gente tem que se cuidar. Se conscientizar de que, quando a gente não está bem, a gente faz o melhor pela gente. É isso que estou fazendo no momento”, disse.

Linn da Quebrada afirmou que logo estará de volta às redes sociais “da melhor maneira possível”. Estou aproveitando esse momento para escrever bastante, para pensar muito sobre mim, aquilo que quero fazer nesse momento, e pode ter a certeza de que eu vou voltar na minha melhor versão para vocês. Um beijo, logo menos tô de volta. Se cuidem, porque ninguém melhor do que a gente para fazer isso”, discursou.

Na legenda do vídeo, a ex-BBB aproveitou para mandar uma mensagem aos seus seguidores. “É sempre importante cuidar da nossa cabecinha e do nosso corpo. Ninguém, ninguém melhor do que nós mesmas para saber e fazer isso. É o que estou fazendo. É o que todas pessoas deveriam ter condições e possibilidades para fazer. Se cuidem, logo mais estou voltando”, encerrou.