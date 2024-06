Mais uma vez, jogos universitários terminam em briga generalizada no Acre; veja vídeos

Várias mulheres protagonizaram uma cena de selvageria em via pública após o término de um jogo do campeonato de futsal, organizado por estudantes de medicina da Bolívia, terminou em briga generalizada na noite de domingo (2), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo apurado pelo Contilnet, o campeonato foi realizado por três faculdades de medicina da Bolívia e organizado pelos estudantes de medicina, tendo em vista que as instituições de ensino não patrocina o evento.

Na noite de domingo os jogos estavam acontecendo normalmente, quando na parte de fora do ginásio duas mulheres começaram a discutir e, em seguida, outras mulheres se envolveram na confusão. Rapidamente a confusão ganhou uma proporção gigantesca e virou uma briga generalizada entre mulheres.

Em um vídeo publicado nas redes sociais não é possível perceber a presença de seguranças ou da Polícia Militar para manter a ordem.

A reportagem ainda tentou buscar mais informações com a polícia, mas não houve registro da Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, como também nenhum ferido deu entrada no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Comissão organizadora do Intermed 2024 postou nota de esclarecimento sobre o caso, confira: