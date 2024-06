Marcus diz que irá lutar até o fim para manter PSB na chapa; Jenilson mantém silêncio

Em conversa com a coluna nesta quinta-feira (27), o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) disse que deverá lutar até o fim para manter o PSB na aliança que irá disputar a Prefeitura de Rio Branco. O posicionamento de Marcus surge justamente após a declaração do presidente socialista, César Messias, que informou ao MDB o desejo do PSB em ter uma candidatura própria ao cargo.

“Eu vou lutar até o final, trabalhar para que o PSB continue conosco. Mas, se eles tomarem essa decisão de ter candidatura própria, é o meu respeito da democracia. É uma decisão deles”, disse.

“Isso é da democracia. A decisão é o partido que toma. Esperamos que o PSB mantenha o diálogo e a aliança”, completou.

O vice

Marcus lembrou que a discussão do vice-candidato foi aberta e até o momento, não foi finalizada. As especulações é de que o PSB esperava que Jenilson Leite fosse escolhido para compor a chapa, o que parece não ter sido seguido.

Em resposta, Marcus declarou que a escolha do vice já tem data para acontecer: será feita até o dia 06 de julho.

“Nós abrimos a discussão de vice e ela vai até o início de junho. Até o dia 06 a gente deve anunciar”.

E lado do PSB?

Também em comunicado à coluna, o ex-deputado Jenilson Leite, principal líder do PSB, deu a entender que a decisão ainda não está tomada oficialmente.

“O partido está discutindo algumas questões finais”, declarou.

Não teve aliados

Se deixar a aliança, o PSB vai disputar as eleições sem nenhum aliado. É que outros partidos de esquerda como o PT, PSOL e PCdoB decidiram manter o apoio a chapa de Marcus Alexandre e o MDB.

Repetir o mesmo caminho

Ou seja, os socialistas estarão sozinhos em uma eleição. Em 2020, o partido agiu impulsivamente da mesma forma ao desistir da aliança com o PT na disputa pelo governo do Estado. Na época, Jenilson se lançou candidato a senador, sem uma chapa com um nome para concorrer contra Gladson.

Triste

O PSB, se não se cuidar, tem tudo para seguir o mesmo caminho que o NOVO de Jarude. Ficar isolado politicamente, sem condições de formar alianças. O que é triste para um partido com a história que tem. Ninguém vence uma eleição se isolando.

Correr para o abraço

Com essa decisão, tudo indica que Sérgio Petecão vai mesmo emplacar a esposa, Marfisa, como vice de Marcus Alexandre. Fora ela, apenas Jenilson disputava o cargo. Com o ex-deputado fora do jogo, o PSD deve correr para o abraço.