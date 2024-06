Marina Silva prega inclusão e cuidado com o meio ambiente durante evento

Durante evento da Rede, ocorrido na Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio) a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, fez longo pronunciamento. Em sua fala, a ministra reforça o seu compromisso com democracia.

“Ainda existem ideias contrárias as mulheres, aos povos indígenas, a população LGBTQIAPN+, a liberdade indígena. Precisamos continuar combatendo esses ideais, com as mulheres, os jovens, os indígenas mas também os empresários que estiverem conosco sem uma visão autoritária e negacionista”, pontua.

Silva também falou que o combate a desertificação, desigualdade e do clima são os três pilares discutidos ainda em 1992, durante a Rio-92, onde diversos países assinaram um termo para que houvesse cooperação para combater essas mudanças. Hoje, 195 países já fazem parte do acordo.

Devido as diversas mudanças climáticas que já ocorreram, algumas regiões do mundo já chegaram a pontos de não retorno, ou seja, independente do das ações feitas, não é possível voltar ao estágio natural de cada região.

“Essas pautas precisam entrar na agenda do prefeito e dos vereadores também. Por exemplo, a água é um ponto a ser cuidado no nosso estado, já é uma forma de cuidar do meio ambiente”, pontua.

A ministra também agradece ao estado e ao povo do Acre que foi quem possibilitou que ela chegasse na posição onde está e lutasse pelo meio ambiente. “Devo tudo ao meu estado do Acre e ao povo acreano, que foi de onde eu vim”.