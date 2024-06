Matteus, do BBB 24, dá detalhes sobre roubo de seu galo de estimação

O ex-BBB Matteus Amaral teve seu galo de estimação, Jubileu, roubado da casa de sua avó, em 24 de maio. Para falar sobre o caso, o vice-campeão da edição usou as redes sociais e aproveitou para pedir ajuda. O animal está desaparecido há 11 dias, e as buscas continuam.

Em entrevista ao jornal Extra, Matteus afirmou que Jubileu estava no quintal de sua avó, até que alguém entrou no local e roubou o galo. O ex-BBB soube do desaparecimento no dia e ficou bastante apavorado.

Infelizmente, o galo ainda não foi encontrado. “Até agora não acharam, mas estamos tentando ao máximo. Acho muito difícil [encontrá-lo], porque já fazem vários dias. Fico triste de ver a que ponto chegam as pessoas”, relatou Matteus.

A família está oferecendo uma recompensa para quem encontrar o animal.

“Na casa da minha avó não tem câmera. Minha mãe só comentou que o galo tinha sumido e aí as pessoas foram na polícia, se engajaram, todo mundo ajudando e movimentando para encontrá-lo. Algumas pessoas chegaram a dizer que sabiam onde ele estava, mas é complicado”, finalizou.