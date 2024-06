Motorista morre com cabeça esmagada durante acidente de trânsito em Rio Branco

O motorista Romário Teixeira Martins, de 32 anos, foi vítima fatal de um acidente de trânsito na noite deste sábado (15), no km 1 da rodoviária AC-10, conhecido popurlamente como Estrada de Porto Acre, no município de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Romário trafegava no sentido Porto Acre/Rio Branco, em um carro modelo Fox de cor preto e placa NAA-8755, em alta velocidade, quando acabou passando direto em uma curva e foi parar dentro do terreno de uma residência que fica às margens da rodovia AC-10.

No trajeto, Romário foi arremessado para fora do veículo e o próprio carro acabou caindo em cima do motorista, esmagando a região da cabeça, com fratura na face e exposição de massa encefálica, além de fratura exposta na perna. A vítima não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

Populares que passavam no local tentaram ajudar o homem e entre as pessoas que ajudaram havia um técnico de enfermagem que realizou as primeiras manobras tentando fazer a reanimação da vítima, mas não teve êxito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar óbito a Romário.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito, também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia em criminalística. Após os procedimentos de perícia, os auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML), recolheram o corpo e encaminhado ao IML, para os exames cadavéricos.

O veículo não foi removido do local e ficou sob responsabilidade da família que é proprietária da casa e do terreno aonde está o carro.