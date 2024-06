Motorista não consegue frear em quebra-mola e passageira de ônibus quebra costela após impacto

A passageira Raveli Ferreira da Silva, 28 anos, teve a costela quebrada após o motorista de um ônibus do transporte coletivo não conseguir frear em quebra-molas, na noite desta quinta-feira (6), na entrada da Cidade do Povo, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raveli e o namorado dela estavam saindo do bairro Liberdade, no ônibus do transporte coletivo que faz a linha para aquela região, e estavam com destino ao Centro de Rio Branco. Ao passar sobre um quebra-molas que fica na entrada da Cidade do Povo, a cadeira do motorista do coletivo saiu do lugar e ele não conseguiu frear antes de passar sobre a lombada.

No impacto, vários passageiros caíram dentro do ônibus, mas sem gravidades. Porém, Raveli foi arremessada contra os ferros que ficam em cima do encosto das cadeiras. Na batida, a jovem possivelmente fraturou algumas costelas.

O motorista conseguiu parar o veículo e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, para realizar exames de raio-x, para identificar quais costelas podem ter quebradas.

Policiais militares do 2° Batalhão também estiveram no local e deram apoio a esta ocorrência. Outro ônibus foi solicitado e levou os passageiros até o Terminal Urbano.