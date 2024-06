Orla do Quinze: Governo inicia escavações de solo; obra está orçada em R$ 17 milhões

As obras da Orla do Quinze, em Rio Branco, já iniciaram e estão a todo vapor. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) trabalha intensamente com as escavações no solo, no local.

“Estamos promovendo os procedimentos que consistem na compactação do solo, visando torná-lo durável, estável e resistente, para que, dessa forma, receba o colchacreto e o bolsacreto, que são argamassas ensacadas apropriadas para a contenção da água do rio, o que é essencial para a área não continuar sofrendo com erosões”, informa o diretor de execução e fiscalização da Seop, Denis Amorim.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, a obra entra na fase de evolução neste período de verão, com diversos serviços de engenharia, após o Estado promover, no final do ano anterior, intervenções nos trechos em frente ao Mercado do Quinze e próximo à Escola Dr. Carlos Vasconcelos, que foram determinantes para a continuidade da rua no momento em que as águas subiram e baixaram com grande velocidade.

“O governador Gladson Cameli tem se empenhado e vem contando com o apoio do governo federal, para que esta obra continue avançando e o Boulervard seja novamente um local seguro, sem riscos de desmoronamentos e um ponto de encontro da população e também de turistas, a partir de uma estrutura moderna, acessível, confortável e que valoriza toda a região do Segundo Distrito”, ressalta o secretário.

As obras na Orla do Quinze não culminam em prejuízos para o trânsito de pessoas e automóveis. Além disso, as intervenções contam com o apoio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) e são acompanhadas pelos órgãos de controle.

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange o Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre, valorizando a região. No local, está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus. Os moradores e turistas poderão visitar áreas verdes, com a possibilidade de apreciar a vista a partir dos mirantes.

A obra estruturante é fruto do Convênio n° 905179/2020, entre o governo do Acre e o governo federal. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.