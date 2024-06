Orquestra Villa-Lobos apresenta o Concerto Verão Amazônico em junho; confira

Com parceria da Funcer e entrada gratuita, a orquestra Villa-Lobos, de Porto Velho, apresenta o seu concerto de verão no próximo dia 30, às 19h, no Teatro Palácio das Artes.

Sob a regência do maestro Marcelo Yamazaki, a orquestra fará uma viagem do clássico ao popular, passando ainda pela MPB, e também por temas de filmes que marcaram época.

A Villa-Lobos, formada em 2006, é a única orquestra de Porto Velho. Composta por 50 músicos, seu objetivo, segundo Yamazaki, é fomentar a música instrumental formando novos músicos e possibilitando a inclusão das pessoas baixa renda através da arte, do ensino e da música.

Já a Escola de Música Villa-Lobos foi inaugurada em janeiro de 2008, mas antes atuava com o nome fantasia de “Casa Cultural Thomas Jefferson”.

“Fomos a primeira escola de música a formar um grupo de violinos na cidade de Porto Velho, para participarmos de eventos para divulgar esse maravilhoso instrumento”, afirma Marina Prestes, diretora da instituição de ensino.

A escola possui ainda um grupo que participa de eventos composto de: Violinos, Piano, Saxofone ou Clarinete e cantores., que trabalha em eventos como casamentos, festas e coquetéis.