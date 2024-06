Paciente de 67 anos é a 87ª pessoa a receber transplante de fígado no Acre

O dia 12 de junho de 2024 ficará marcado para sempre na história do aposentado Raimundo de Matos, de 67 anos. Há quase um ano, ele esperava por um transplante de fígado, mas após um longo período de espera por um doador compatível, o tão sonhado transplante ocorreu na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), único hospital do estado a realizar o procedimento.

A complexa cirurgia durou aproximadamente oito horas. Para a família, uma espera angustiante, mas que representa um renascimento para o paciente, e também para todos os familiares que acompanharam de perto sua jornada após descobrir um câncer no fígado. Emocionado, Raimundo não conteve as lágrimas pouco antes do procedimento e se limitou a dizer que estava “tranquilo”, por isso, quem contou um pouco sobre sua jornada foi a esposa, Dora Matos.

“Ele ficou muito mal durante um tempo. Tomou um remédio e foi um processo muito longo. Então, por conta de dois caroços que ele tinha no fígado que eram muito grandes, ele não tinha condição nem de ficar na fila do transplante. Só que daí, com os medicamentos, com as dietas, com Deus em primeiro lugar – e foi Deus, não tem uma outra explicação – faz pouco mais de um ano que ele entrou na fila do transplante e depois que ele foi para a fila do transplante, essa é a terceira vez que chamaram ele, né? Porque a primeira vez a gente não teve como vir, porque a gente estava na colônia [zona rural]. A segunda vez o fígado não estava bom para transplante, e agora a gente está aqui. Não foi fácil, mas a gente chegou, graças a Deus. Hoje eu me sinto feliz, creio em Deus. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E estou aqui. Tenho muita fé que vai dar tudo certo”, contou a esposa pouco antes de o marido entrar no centro cirúrgico da Fundhacre.

Conforme a coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro, o paciente está se recuperando bem, conforme o esperado. “É com muita alegria que realizamos mais esse transplante. O senhor Raimundo está se recuperando bem, conforme o esperado, e continua sob os cuidados da equipe na UTI e em breve terá alta médica pra retomar sua vida”, pontuou Monteiro.

A presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, reforça a importância da doação de órgãos. “O programa de transplantes do governo do Estado é uma das maiores ferramentas de transformação nas vidas das pessoas e muito nos orgulha o trabalho que é feito pela equipe. São 87 pessoas cujas vidas foram transformadas até aqui somente no transplante de fígado, e com a bênção de Deus e a solidariedade das famílias, que consentem com a doação de órgãos, iremos continuar avançando para ajudar cada vez mais pessoas a terem de volta sua qualidade de vida”, destaca a presidente.

Atualmente, a Fundhacre realiza transplantes de fígado, córnea e foi habilitada recentemente para realizar transplantes de rim. São 96 transplantes renais, 329 transplantes de córnea e, com o transplante do paciente Raimundo Matos, chega a 87 o número de transplantes hepáticos realizados, totalizando 512 procedimentos. Desta forma, o Acre segue se consolidando como referência na região, atendendo não apenas acreanos, mas pacientes de todo o Brasil e exterior, referenciados via Sistema Único de Saúde.