Pela primeira vez no Acre, circo europeu se apresenta em Rio Branco; veja na coluna da Kelly Kley

DIA DE CIRCO

Já em mãos desta colunista o convite para estreia hoje do Le Petit Cirque que está pela primeira vez no Acre, o tradicional circo europeu que traz espetáculo cheio de emoção com muitas surpresas.

O Le Petit Cirque está no estacionamento do Via Verde Shopping.

DESAFIO LIGA JOVEM

Encerra sexta-feira as inscrições para o Desafio Liga Jovem, a maior competição de empreendedorismo tecnológico nas escolas do Brasil. Confira tudo na coluna da Kelly Kley.

As inscrições para 2ª edição do Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae e o Instituto Ideias de Futuro se encerram sexta – feira (7), porém o Acre precisa de mais estudantes participando! Não percam esta oportunidade a competição já tem mais de 1.900 cidades brasileiras representadas.

O desafio busca reconhecer e premiar projetos de estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Superior com objetivo de valorizar as diferentes potencias de cada canto desde país, convidando jovens a colocarem no papel suas vontades, ideias e aspirações, em formato de projetos transformadores, sem barreiras, seleção ou conhecimento prévio, pois é oferecido toda a formação!

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.desafioligajovem.com.br.

INAUGURAÇÃO

Hoje acontece a inauguração da segunda unidade da RK Suplementos Alimentares na Academia Coliseu, situado na Rua Jambo, 76, na Morada do Sol.

A coluna deseja os parabéns ao empresário Ramayano Souza.

GLAMOUR

No glamour desta semana, a bela digital influencer Ewellyn Ferreira aproveitando a noite de Rio Branco esbanjando beleza e alegria.

NIVER

Quem deu mais uma volta ao redor do sol no domingo (2) foi o advogado Emerson Costa, que ganhou festa surpresa em seu escritório na segunda. Parabéns!

NIVER II

Amanhã (6) o dia é do jornalista Wiliandro Derze que comemora a data com os amigos e familiares no Restaurante Paradiso Golden.

DIA DOS NAMORADOS ÓTICA MODERNA

Presentear quem você ama nunca foi tão especial! Descubra os óculos perfeitos para celebrar o amor com os belos óculos da Ótica Moderna, que tem opções para todos os gostos.

Na compra de um óculos completo, você participa automaticamente do sorteio exclusivo com prêmios incríveis!

Prêmios: Buquê de flores do @jorgedasflores, uma garrafa de vinho do @amorevinho.ac, chocolates deliciosos da @choklat.ac, voucher de desconto na @isleividon e dois óculos solares. Torne este Dia dos Namorados inesquecível!

Venha para a Ótica Moderna e encontre o presente ideal para surpreender seu amor com muito estilo e elegância!

A Ótica Moderna está localizada na Avenida Epaminondas Jácome, 3168 Rio Branco. Contato: (68) 99223-0084