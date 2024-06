Prefeitura de Brasiléia divulga data oficial e local do Carnavale 2024; confira

Na noite desta quinta-feira (20), a prefeitura de Brasiléia divulgou oficialmente a data do Carnavale 2024. Segundo comunicado da prefeita Fernanda Hassem, o tradicional evento será realizado nos dias 05, 06 e 07 de julho, na praça Hugo Poly.

Em uma decisão recente, a administração municipal designou a empresa Naldo Eventos como responsável pela organização do carnaval fora de época na cidade. A equipe já se mobiliza para proporcionar três noites de festa inesquecíveis aos foliões locais e visitantes.

Além do suporte logístico, a prefeita Fernanda Hassem garantiu apoio integral ao evento, comprometendo-se com a limpeza antes, durante e após as celebrações, além de contribuir ativamente na divulgação.

A gestora municipal aproveitou para destacar que, há menos de 100 dias, a população enfrentava os desafios da maior catástrofe natural provocada pela inundação do rio Acre. A cidade está focada em reconstruir e investir em diversas áreas, especialmente na infraestrutura, cujas melhorias já estão em andamento.

Por fim, Fernanda Hassem expressou sua gratidão ao empresário Arinaldo Maia, da Naldo Eventos, por assumir a responsabilidade de organizar uma das festas mais aguardadas da região.

Veja a publicação: