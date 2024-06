Provas do concurso da Anatel são remarcadas; confira a data

Após adiamento das provas do concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), devido o estado de calamidade pública enfrentado pelo Rio Grande do Sul, foi definida nova data para a avaliação!

De acordo com publicação em Diário Oficial nesta quarta-feira (5/6), a aplicação das provas objetivas e discursiva será no dia 15 de setembro de 2024. Além disso, a divulgação da consulta aos locais de provas será no dia 29 de agosto.

São ofertadas 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com remuneração inicial de até R$ 16.413,35. Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Panorama do concurso Anatel

Organizado pela banca Cebraspe, o certame ofertará 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, nas seguintes especialidades:

Cargo 1: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Ciências Contábeis): 3 vagas;

Cargo 2: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Ciências de Dados): 15 vagas;

Cargo 3: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Direito): 8 vagas;

Cargo 4: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Economia): 4 vagas;

Cargo 5: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Engenharia): 10 vagas;

Cargo 6: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Geral): 10 vagas.

Os aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 16.413,35, que pode alcançar, ao final da carreira, R$ 22.929,74.

O edital será composto por duas etapas:

Primeira etapa

provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

avaliação de títulos, de caráter classificatório;

Segunda etapa

curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Resumo do Concurso Anatel