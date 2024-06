Quem foi Rita Lobato Velho, brasileira homenageada pelo Google?

Há 158 anos, no dia 9 de junho de 1866, nascia a Dr. Rita Lobato Velho que ficaria conhecida como a primeira mulher formada em medicina no Brasil. Nascida no estado do Rio Grande do Sul, ela, que é homenageada do Doodle, do Google, nesta sexta-feira, 7, era filha de fazendeiros.

Em uma época em que era extremamente difícil para uma mulher se matricular na faculdade de medicina, ela se destacou como uma aluna talentosa e fez da profissão a sua grande missão de vida.

Depois de iniciar seus estudos no Rio de Janeiro, mudou-se para Salvador, onde frequentou a Universidade Federal da Bahia.

Surpreendentemente Lobato Velho completou o curso de seis anos em apenas quatro, formando-se em 10 de dezembro de 1887.

Generosidade

Focada na área da obstetrícia, Rita passou a oferecer seus serviços para mulheres de todas as classes sociais, muitas vezes fornecendo consultas e remédios sem nenhum custo, tornando-se conhecida por sua generosidade.

Vale destacar também que a doutora participou de movimentos feministas, sendo uma sufragista que lutou pela inclusão do eleitorado feminino no Código Eleitoral de 1932.