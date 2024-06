Realezas da Comitiva Peixoto expressam emoção em entrevista exclusiva com a Rainha da ExpoAcre; VÍDEO

A Rainha da Expoacre 2024, Lohana Martins, abrilhantou o evento de escolha da Rainha Garota Country da Comitiva Peixoto 2024. O encontro, repleto de elegância e tradição, contou com a presença marcante de Lohana nos bastidores, onde pôde parabenizar as duas campeãs, Nayeli Matos e Emily Queiroz, após suas consagrações.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, Nayeli e Emily compartilharam a emoção de serem coroadas e expressaram sua gratidão pela oportunidade de representar a Comitiva Peixoto.

Veja os melhores momentos do evento:

Além das novas realezas, Lohana também teve a oportunidade de conversar com Ana Caroline Peixoto, uma das organizadoras do evento. Ana Caroline compartilhou sua satisfação com o resultado e falou sobre as expectativas para as próximas etapas, onde a campeã irá representar a comitiva na escolha da Rainha do Rodeio de Boca do Acre. Ela também mencionou a possibilidade empolgante de patrocinar e acompanhar a grande campeã da comitiva para o concurso estadual no Amazonas, a Rainha do Rodeio do Estado do Amazonas.

Em uma entrevista exclusiva com a nossa Rainha da Expoacre, Lohana Martins expressou sua alegria em participar de um evento tão significativo para a cultura country e reforçou seu compromisso em apoiar e promover iniciativas que enalteçam as tradições locais.

Veja a entrevista: