“Ah, não sei. Eu gosto muito de clube, eu gosto muito do dia a dia. Eu acho que o dia a dia é mais prazeroso. Nunca trabalhei na Seleção, mas eu gosto muito do dia a dia do clube. Como você constrói um time, como você monta um sistema, a integração com os jogadores. Eu gosto muito de trabalhar no clube”, respondeu o ex-atleta.

O Bahia oficializou a contratação de Rogério Ceni em setembro de 2023, com contrato válido até dezembro de 2025. Atualmente, o Esquadrão de Aço vive boa fase no Campeonato Brasileiro, ocupando a terceira colocação, com 21 pontos. O treinador foi questionado em qual posição o clube deve terminar no Brasileirão. “Eu espero que a gente esteja na primeira página da tabela. Quero fazer o melhor trabalho possível aqui”, disse Ceni. O ex-goleiro ainda elogiou Everton Ribeiro, uma das principais peças do elenco baiano. “Eu acho que fiquei feliz de trazer o Everton. O Everton pra mim foi um cara que eu tive um p*** prazer de trabalhar no Flamengo, um cara trabalhador que eu sabia que poderia acrescentar”.