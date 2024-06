Show do Thiaguinho, Festival da Macaxeira e Especial Nando Reis: o que fazer no fim de semana

Mais final de semana chegando, então você já sabe o que vamos ter por aqui, certo? Mais um Giro Cultural do ContilNet, com festival acontecendo na cidade, Thiaguinho na área com sua turnê e muito mais pela cidade. Vem conferir como curtir esse fim de semana em Rio Branco!

Dessa vez, as recomendações começam pela Confraria Gastrobar, que está trazendo um especial de uma das maiores duplas não sertanejas da música brasileira, Cássia Eller e Nando Reis, na sexta-feira (28).

Se você é do rock, o seu lugar então vai ser no Studio Beer, que vai trazer diversas bandas da capital para a maior rock fest (nesta semana pelo menos). Preparem suas jaquetas de couro, suas bandanas e para balançar a cabeça ao som de muitas guitarras e baterias, também na sexta.

Agora se por algum motivo você acordou um pouco doente, com febre, dor de cabeça, ou precisa ficar sob supervisão médica, pode ir direto pra Moon, porque a noite de sexta por lá vai ser das lideres de torcida da Massacre! Quem sabe você não acha um lance por lá, um(a) mediciner particular?!

O chuveiro já te odeia e não aguenta mais ser seu único público? A Casa do Rio preparou um Karaokê especial para você soltar o vozeirão e espantar todo mundo, seja com o seu talento ou … Bom, já diria aquele ditado não é mesmo? Quem canta seus males espanta!

Não menos importante, o Festival da Macaxeira, realizado pela Prefeitura de Rio Branco, continua com suas festividades na sexta e no sábado, com muita música e comida e bebida pra quem quiser aproveitar. Vai ser lá na Praça da Revolução.

Já pro pessoal que vai pro show do Thiaguinho no sábado, o lugar pra fazer o esquenta, encontrar uma companhia pro dia seguinte e aproveitar a sexta-feira vai ser lá na Infinity, onde vai rolar um pré-show no dia 28.

Dessa vez não tem como disputar o espaço. A estrela do sábado a noite na cidade vai ser a turnê do Thiaguinho, que vem atravessando o país e movimentando o público com seu show.

No domingo, a pedida é pagodinho na Infinity, feito pelo Quintal dos Brothers, acompanhado do jogo de Flamengo e Cruzeiro, com cervejinha gelada e aquela feijoada pra ninguém ficar fome.