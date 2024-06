Simony é acusada de agredir fisicamente funcionária de companhia aérea

Simony está sendo acusada de agredir uma funcionária da Delta Air Lines, companhia aérea dos Estados Unidos. O caso aconteceu em Orlando, na Flórida, em 9 de fevereiro deste ano. A informação foi adicionada pela empresa, à Justiça brasileira, em processo aberto pela cantora, no qual ela pede indenização de R$ 55.388 por ter sido impedida de pegar um voo para voltar ao Brasil.

A informação foi dada por Rogério Gentile, do UOL. Simony estava com os quatro filhos, Aysha, de 21, Ryan, de 23, Pyetra, de 17, e Anthony, de 10. Ela, entretanto, nega que tenha agredido a funcionária.

A Quem teve acesso ao processo e relata que a comissária explicou que a cantora estava com excesso de bagagem de mão, mas que poderia reorganizar seus medicamentos em uma única mala.

“A autora [Simony] não apenas se recusou a atender às orientações, mas também teve comportamento agressivo com a funcionária da ré [Delta Air Lines], gritando, ofendendo-a e agredindo-a fisicamente, segurando seu braço, razão pela qual a preposta da Ré chamou as autoridades policiais, pois temia por sua integridade física”, declarou a empresa.

A funcionária alega que Simony levantou da cadeira de rodas e começou a gritar com ele, “causando perturbação”. ” [Ela] começou a me culpar e me segurou pelo braço direito. Eu fiquei tão estressada, porque pensei que ela e seu grupo iriam me agredir, que me afastei porque precisava de ajuda e chamei a polícia imediatamente, quando a passageira agarrou meu ombro, ela me empurrou em direção à parede, machucando meu ombro”, relatou.