Situação das UTIs melhora no Acre; estado chegou a não ter leitos disponíveis

Dados do Observatório em Saúde da Sesacre desta segunda-feira (3), revelaram que a situação da ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Acre melhoraram. Atualmente, em todo o estado, há 14 vagas disponíveis, de acordo com dados do observatório, atualizado às 16h30. Em maio deste ano, o estado chegou a ter todas as vagas ocupadas.

Inclusive, o governo do Acre decretou, em maio, emergência em saúde pública em todo o estado.

O decreto é valido por três meses e se dá em virtude do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da superlotação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Monitoramento

O Observatório revelou que dos 27 leitos do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Herb), 24 estão ocupados.

Já na Fundação Hospitalar (Fundhacre), dos 18 leitos, 14 seguem ocupados. Enquanto no Hospital Santa Juliana, dos 20 leitos, 17 estão ocupados.

Em Cruzeiro do Sul, não Hospital Regional do Juruá, há apenas 6 leitos disponíveis. A unidade tem ao todo 10 leitos montados.