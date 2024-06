Stepan Nercessian sobre Íris Bruzzi no Retiro dos Artistas: “Está bem”

Na última quarta-feira (19/6), Íris Bruzzi se mudou para o Retiro das Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A atriz se instalou no abrigo com a ajuda do filho, Marcelo Caruso, que mora nos Estados Unidos. Ela está no estágio inicial do mal de Alzheimer, doença degenerativa, que causa perda de memória.

Bruzzi passou o último ano morando com o primogênito – que é fruto da relação com Nelson Caruso –, os netos e os bisnetos, na Flórida. No Retiro, ela vai residir na casa 9, que pertenceu ao compositor Betinho, que em maio, aos 76 anos, e será acompanhada por uma cuidadora.

Inclusive, antes da chegada de Íris, o imóvel foi reformado e redecorado com fotos da família e dos personagens vividos por Bruzzi ao longo da carreira. Segundo Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, a ex-vedete está tendo todos os cuidados necessários:

“Ela está conosco. Ainda não estive com ela, mas está bem. Ela sempre gostou de lá”, disse com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira.

Perguntado sobre o problema de saúde, o ator garantiu que Íris Bruzzi ainda não está esquecida: “Ela tem [Alzheimer], sim. Mas ainda está fraco”.

Ao Extra, Cida Cabral, administradora do Retiro, explicou que a famosa se lembrou dos amigos que encontrava nas vezes que ia no abrigo e que o Alzheimer ainda não interferiu no processo de adaptação:

“Fisicamente ela está bem. No geral, dialoga, conversa, lembra de tudo. Ela foi trazida pelo filho, que tem dado total assistência”, esclareceu.

Nas redes sociais do Retiro dos Artistas, a ida de Íris Bruzzi foi registrada em um vídeo, publicado no perfil do Instagram. “Sua presença traz um brilho especial e estamos todos muito empolgados para ouvir suas histórias e compartilhar momentos inesquecíveis. Seja bem-vinda, Íris Bruzzi! Que essa nova fase seja repleta de carinho, amizade e muitas novas memórias!”, escreveram na legenda.

A última aparição de Íris Bruzzi na TV foi em Treme Treme, do Multishow. Antes, ela atuou em novelas da TV Globo, como Belíssima, Pecado Capital, Selva de Pedra e Vale tudo. Na Record TV, integrou o elenco de Máscaras, Pecado Mortal, Balacobaco e Ribeirão do Tempo.