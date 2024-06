Tá solteiro? Veja filmes para se conectar consigo mesmo no Dia dos Namorados

A comédia romântica baseada no livro homônimo de Liz Tuccillo conta a história de Alice (Dakota Johnson), que decide terminar seu longo relacionamento com Josh (Nicholas Braun) para experimentar a vida de solteira em Nova York.

No trabalho, conhece Robin (Rebel Wilson) que vira sua mentora para a nova vida na cidade. Durante as experiências, sua história se entrelaça com as de outras personagens que a fazem aprender sobre o amor, as amizade e a autodescoberta.

O filme está disponível no Prime Video, no Google Play Filmes, no Youtube e na Apple TV.

“A Mulher Invisível” (2009)

O filme brasileiro tem como protagonistas Pedro (Selton Mello) e Amanda (Luana Piovani). Na trama, o homem que acreditava no romance foi abandonado por sua mulher e trocado por outro, ficando isolado e triste, tentando se recuperar.

Neste processo conhece a vizinha que tem tudo o que ele gosta — porém, não existe. A produção aborda temas como amor, solidão e a busca por um relacionamento perfeito, destacando a importância de aceitar a realidade e abrir-se para novas possibilidades de felicidade.

“A Mulher Invisível” está disponível no Prime Video e no Globoplay.

“Mesmo Se Nada Der Certo” (2013)