Tipos de jogos de mesa em cassinos on-line

Os jogos de mesa são jogos de cassino com um crupiê, geralmente baseados em cartas ou dados.

Esses jogos também podem ser jogados em cassinos on-line. Isso pode ser virtual ou em um cassino ao vivo. Em um jogo virtual, você joga contra um computador. Em um cassino ao vivo, você joga ao vivo contra um crupiê.

Os jogos de mesa mais populares são bacará, blackjack, craps, pôquer e roleta.

Bacará

Especialmente na Ásia, o bacará é muito popular. O bacará de cassino é uma variante simples em que é possível escolher entre três opções de apostas: jogador, banco ou empate. O bom do bacará é que você nem precisa conhecer as regras do jogo, pois o jogo é baseado na sorte.

Dependendo da aposta, a porcentagem de pagamento varia entre 85,6% e 98,94%.

Blackjack

O blackjack é um jogo de cartas típico amplamente jogado em cassinos físicos. O objetivo do blackjack é acumular 21 pontos. Esse jogo de cartas é uma combinação de sorte e estratégia. Portanto, sempre aprenda a estratégia básica do blackjack antes de começar a jogar.

Craps

Craps é um jogo de dados que é particularmente popular nos Estados Unidos. O jogo parece complicado devido às muitas opções de apostas, mas é bastante fácil de aprender. A versão on-line mais popular de Craps é o Live Craps.

A vantagem da casa para o cassino depende da aposta do jogador. Ela varia de 1,40% (passe e não passe) a 16,67%. É aconselhável levar isso em consideração ao apostar.

Pôquer

Você pode jogar pôquer contra outros jogadores, mas também contra o cassino. Algumas variantes de pôquer no cassino são o pôquer de três cartas, o Caribbean Stud Poker, o Casino Hold’em e o Ultimate Texas Hold’em. Esse é um jogo típico de cassino em que uma boa estratégia pode gerar lucros. Quais cartas você deve virar e quais você deve deixar de fora? Portanto, conhecer as regras do jogo também é muito importante nesse jogo de cassino.

Roleta

A roleta atrai multidões de jogadores para os cassinos (on-line). Há diversas variantes, sendo as mais populares a roleta americana, francesa ou europeia.

O jogo de roleta é jogado em um disco giratório com 37 posições. O jogador aposta onde a bola cai. As opções de apostas variam entre vermelho, preto, par ou ímpar, um número e muito mais.

Jogos de cassino ao vivo

Desde o advento da Internet, o mercado de jogos de azar está mudando lentamente dos cassinos físicos para os cassinos on-line. Os provedores de jogos estão capitalizando isso de forma inteligente e desenvolvendo cada vez mais jogos de cassino ao vivo. Um crupiê ou anfitrião real lidera um jogo de cassino e os jogadores participam por meio de uma transmissão ao vivo.

O líder de mercado em cassino ao vivo é a Evolution. A Playtech e a PG Soft Live também estão em ascensão, desenvolvendo cada vez mais jogos de cassino ao vivo de excelente qualidade.

Os jogos de cassino ao vivo são divididos em duas categorias: jogos de mesa e shows de jogos.

Jogos de mesa de cassino ao vivo

Todos os jogos de mesa que discutimos (bacará, blackjack, dados, pôquer e roleta) podem ser jogados virtualmente contra um computador ou no cassino ao vivo com um dealer real.

Em particular, a roleta é imensamente popular no cassino ao vivo. As variantes populares de roleta ao vivo são a Lightning Roulette e a XXXtreme Lightning Roulette. Ambos os jogos são do provedor de jogos Evolution.