VÍDEO: ao lado de Bittar, Bolsonaro dá boas-vindas à Alysson como vice na chapa com Bocalom

Após oficializada a chapa Bocalom (PL) e Alysson Bestene (PP), como pré-candidatos à prefeitura de Rio Branco na eleição deste ano, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu as boas-vindas ao vice do atual prefeito.

Em um vídeo publicado na página no Instagram do senador Marcio Bittar, nesta terça-feira (11), Bolsonaro comemorou a chegada de Alysson e desejou boa sorte ao ex-secretário.

“Olá amigos do Acre, estou com o senador Marcio Bittar aqui do meu lado. Há poucas semanas estive aí, onde o Bocalom se filiou ao nosso partido e agora estamos saudando e comemorando às boas-vindas do Alysson para esse grupo político que estará nos representando. Alysson, bem-vindo e boa sorte!”, disse o ex-presidente.

O atual prefeito, Tião Bocalom, e Alysson Bestene, vão concorrer na eleição deste ano, que acontece em outubro, tendo principal adversário o pré-candidato do MDB, o ex-prefeito Marcus Alexandre, que ainda não tem um nome de vice definido.

Veja o vídeo: