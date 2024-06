Vídeo: ex-Casamento às Cegas se manifesta sobre influenciadora chata

Um burburinho se instalou na web nesta terça-feira (11/6), depois do colunista Lucas Pasin, do UOL, declarar que duas convidadas viveram um climão, após uma delas se recusar a dividir o quarto com a outra, por conta da fama de chata. Trata-se da ex-Casamento às Cegas Carol Novaes e da influenciadora Dora Figueiredo.

Por conta da repercussão, Carol se manifestou sobre o assunto nas redes sociais, num vídeo publicado nos stories do Instagram, confirmando o episódio:

“Existiu sim, esse pedido de troca de quarto, lá no resort no Maranhão, porque havia boatos de que a Dora era chata. E, para mim, dormir é uma questão de paz. Eu preciso dormir bem, dormir em paz, para eu ficar bem e conseguir ficar bem. Então, eu pedi a troca de quarto”, esclareceu.

No entanto, ao ser encaminhada para outra acomodação em São Luís, Carol teria que se instalar com Dora e decidiu não solicitar nenhuma mudança. A convivência acabou mudando a percepção sobre a menina:

“Paguei a minha língua. Porque a Dora é tranquila, não tem invasão de espaço. A gente se ajudou, trocamos ideia sobre a vida. E assim, tranquilíssima. Existe essa fama dela e existe essa fama minha e cada um tem uma experiência e ponto”, ressaltou. Então, não tentem criar climão onde sequer existe climão, porque tá tudo em paz entre eu e ela”, finalizou.

Mais cedo, Dora Figueiredo reagiu ao alvoroço e contou ter ficado magoada com a atitude da ex-participante do reality da Netflix:

“Foi exatamente isso. Cheguei e já encontrei ela. Falei: ‘Ah, estamos juntas no quarto’. Depois ela nunca mais voltou para o quarto e falou que foi para outro quarto. Soube por fofoca que ela não queria ficar comigo no quarto, porque me achava chata. Mas, até eu me acho chata às vezes”, alegou.