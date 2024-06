Vinicius Jr. joga a final da Champions com febre

O brasileiro Vinicius Jr. vai jogar a final da Champions League, neste sábado (1/6), sob efeito de medicamentos para febre, segundo o jornal espanhol Relevo. Ainda de acordo com o portal, a estrela do Real Madrid esteve febril dois dias antes do jogo contra o Borussia Dortmund.

O Relevo afirma que Vinicius Jr. apresentou melhora na manhã do jogo, que ocorre a partir das 16h (horário de Brasília), em Wembley, na Inglaterra. O camisa 7 dos Galácticos foi anunciado como titular e existe a expectativa de que uma boa atuação possa o deixar mais perto de conquistar a Bola de Ouro.

Nas redes sociais, os torcedores do Real Madrid relembraram o lendário Flu Game, em que Michael Jordan jogou com febre. Na ocasião, o atleta dos Bulls sofreu uma intoxicação alimentar que o impediu de estar totalmente em forma no quinto jogo das finais da NBA de 1997. No entanto, Jordan jogou bem e marcou 38 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 3 roubadas de bola e um bloqueio. Os Bulls também venceram o sétimo e adicionaram um novo anel de campeonato.