Wanderley Andrade comemora 60 anos com show gratuito no Acre nesta quinta; veja estrutura

O renomado cantor Wanderley Andrade está prestes a celebrar seus 60 anos com uma festa memorável no Acre. Em um anúncio exclusivo feito pela coluna Douglas Richer, foi revelado que o ícone do brega e rei do Calypso brindará o público com um espetáculo especial nesta quinta-feira (6) na Casa do Seringueiro em Sena Madureira.

A expectativa é alta para este evento gratuito, realizado pelo prefeito e empresário Mazinho Serafim. Wanderley Andrade já está na capital acreana, onde está hospedado, e amanhã chegará ao município para iniciar as festividades de seu aniversário.

O palco já está montado e pronto para receber não apenas o astro principal, mas também outros talentosos artistas que se juntarão à festa para garantir uma noite repleta de música e animação. É esperado que o público compareça em peso para prestigiar este momento histórico na carreira de Wanderley Andrade. Após as comemorações dos 60 anos de Wanderley, a estrutura permanece na sexta-feira (7) para show de Sandra Melo e Banda e no sábado (8), show nacional com Carlos e Jarder.

Veja imagens do palco exclusivas da coluna Douglas Richer: