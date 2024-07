Acre teve quase 900 registros de roubos em cinco meses; celular é o item mais roubado

O Estado do Acre registrou 890 roubos entre janeiro e maio de 2024, segundo Observatório de Análise Criminal, uma plataforma do Núcleo de Análise Técnica (NAT) do Ministério Público do Acre. A maior parte das ocorrências foram em Rio Branco, com 69,77% dos registros e Manoel Urbano teve a menor participação, com 0,11%.

Os números mostram que em 59,45% dos casos, o que equivale a 387 ocorrências, foram levados o celular da vítima. Na sequência dos itens mais roubados, aparecem motos, bolsas e dinheiro. Os dias da semana em que mais aconteceram os roubos foram terças, quartas e sextas-feiras. Em Rio Branco, o maior número de roubos foram nos bairros Centro, Belo Jardim II e Bosque.

Uso de armas

Segundo o Obervatório, 310 ocorrências tiveram uso de arma de fogo, 115 foram com arma branca. Já os veículos usados para os assaltos, em 207 vezes foram usadas motocicletas e 41 vezes foram bicicletas.

Dentre os itens menos roubados são automóveis, cordão, relógio e bicicletas.