Antes de Yuri Lima, amante expôs encontro sexual com menor de idade

Depois de ser apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima, o nome de Kevelin Gomes está entre um dos mais citados na internet. Ainda mais depois da produtora de conteúdo adulto dar detalhes da relação que tinha com o volante do Mirassol, no Domingo Espetacular da Record TV.

No entanto, antes de viver uma aventura com o jogador de futebol, a baiana expôs um encontro sexual com menor de idade, quando ganhava a vida vendendo o corpo, se é que vocês me entendem, num bate-papo no DendêCast, exibido na TV Abrolhos e no YouTube.

Ao entrar na polêmica de homens que levam os filhos para terem a primeira vez com uma prostituta, Kevelin deu detalhes de um atendimento, como ela mesma se referiu, a um menino de 17 anos, que estava acompanhado de um parente:

“Vou colocar pra transar com uma garota de programa pra tirar a tua virgindade, que vai resolver teu problema, pra decidir a vida dele”, disse se referindo a forma, um tanto machista, como alguns homens enxergam as trocas de intimidades.

Gomes completou alegando que já havia sido procurada por um rapaz um pouco mais velho, mas que estava sozinho. “O mais novinho que eu atendi sem o tio, porque geralmente, eles falam que são sobrinhos. O mais novo que eu atendi, sem ter sido levado pelo tio, tinha 23 anos”, respondeu.

A mocinha prosseguiu com a história: “Como eu tenho experiência com ‘cabeça branca’, uma vez um me perguntou, que tinha um sobrinho de 17 anos. ‘Como eu saio com você, queria que meu sobrinho também saísse e tivesse uma experiência diferenciada’. E aí foi o novinho, mais novinho que eu atendi, com o tio”.

Kevelin Gomes ainda fez questão de destacar que não gosta de se envolver com homens mais novos que ela, que tem 24 anos atualmente. Na época da conversa, a influenciadora tinha 22. “Eu não gosto de novinho, gosto de homem mais velho que me dá dinheiro. “Novinho dá calote. É sem higiene. Tem que tá raspadinho, gostosinho”, justificou.

Kevelin Gomes começou a ganhar destaque depois de uma conversa extraconjugal, dela com Yuri Lima, ser exposta. Na ocasião, o atleta estava namorando com Iza, que está grávida de seis meses. Os dois tinha tido um affair antes deles assumirem o relacionamento publicamente, porém, nunca deixaram de manter contato e nem de se relacionarem, mesmo que só de forma virtual.

Assista a declaração de Kevelin Gomes sobre o menos de idade na íntegra:

“Não acho que foi traição”, afirma amante de Yuri Lima

A produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima, afirmou que não considera as conversas que teve com o jogador uma traição. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela falou pediu desculpas para a cantora e a filha dela, e ainda revelou que o ex-namorado da artista mantinha contato com outras mulheres.

“Eu mão queria ser lembrada dessa forma, como amante, como pivô de uma separação. A gente já trocava mensagens pelas redes sociais, até que a gente marcou e viajou para gramado. E, desde então, nunca mais a gente perdeu o contato”, começou ela, ao ser questionada se havia algo de bom nessa situação toda.

Logo depois, ela confirmou: “Vejo um lado positivo. Acredito que seja visibilidade, oportunidade e portas que podem ser abrir”, apontou.

Kevelin Gomes afirmou, ainda, que foi procurada pelo rapaz: “Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento, ele quem me procurava. E eu tenho tudo registrado. Mas nunca saiu disso [da troca de mensagens]”, detalhou.

Em seguida, a produtora de conteúdo adulto contou que não se importou com o fato de Iza estar grávida: “Eu sabia da gravidez. Mas não questionei. Como estava agindo profissionalmente com ele, era uma parte da vida dele que não me interessava. A consciência deveria ser dele, não minha. Até porque eu sei que ele não conversava só comigo. Sei de outras pessoas do meu ciclo. Mas não vou fazer essa exposição”.

E continuou: “Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois do relacionamento deles. Houve uma falta de respeito, demais, com as duas, com ela e a filha dela. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não”, disse.

A moça ainda relatou que conhecia a cantora e é fã: “Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. A gente sabe que é difícil para chegarmos em certo patamar”.

Emocionada, ela se desculpou: “Eu até peço desculpas a ela, e à Nala, até dá vontade de chorar. Me emociono pela história. Minha mãe criou sozinha minha irmã e eu, por conta de uma sacanagem como essa”, encerrou.