Em Rio Branco, Calçadão do Mercado Velho é interditado pela Defesa Civil após erosão

Após o fechamento da passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco, a Defesa Civil do Acre interditou parte do calçadão do Mercado Velho nesta sexta-feira (12) por conta da erosão que ocorreu na região. Estudo técnico deve ser feito para que a recuperação seja iniciada.

A localidade já tinha sido interditada por conta das oscilações do Rio Acre.

“Iremos decretar situação de emergência para dar celeridade na contratação de empresas especializadas com geotécnicos e engenheiros de estruturas, para que seja feito um trabalho de inspeção mais minucioso e as devidas soluções”, informou o coordenador Carlos Batista ao G1 Acre.

Os problemas no Calçadão do Novo Mercado Velho, no Centro de Rio Branco, pioraram após a cheia histórica do Acre em março deste ano. A movimentação de terra fez com que parte do local afundasse, levando à interdição da passarela Joaquim Macêdo em 28 de junho.

Problemas recorrentes

Segundo a Defesa Civil estadual, o tabuleiro da ponte está cerca de 70 centímetros afastado das vigas de sustentação. As obras de recuperação já começaram.

Segundo o G1 Acre, em 2023, o governo do estado fez uma obra de contenção no calçadão por causa do mesmo problema, mas os comerciantes e feirantes reclamam da qualidade do trabalho realizado.

De acordo com a Defesa Civil, um trecho de 270 metros do calçadão foi interditado. O estado também deve decretar situação de emergência para acelerar os reparos.