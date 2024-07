Arraial do Shopping, festival do povo Yawanawá e mais dicas na coluna da Jackie Pinheiro; confira

Thiago Yawanawá celebra a vitória do Boi Caprichoso com sua cunhã poranga Marciele Albuquerque

Enquanto a nação azul celebrava a vitória do Boi Garantido, no Festival Folclórico de Parintins, o indígena acreano Thiago Yawanawá acompanhou toda a agenda de festejos ao lado de sua amada, a Cunhã Poranga do boi azul, Marciele Albuquerque, na Ilha da Magia, onde acontece uma das maiores festas culturais do país, reconhecido como patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Anteontem, ele embarcou para Manaus-AM, para alguns dias de descanso.

Filha de Chico Mendes desfila pelo Boi Garantido

Quem também desfilou no último dia do Festival Folclórido 2024 em Parintins, esse ano, foi a filha primogênita de Chico Mendes, e atual presidente do Instituto Chico Mendes, Ângela Mendes. Ela entrou no Bumbódromo ao lado do criador de conteúdo indígena José Kaetê, conhecido nas redes sociais como @zenarede, com uma mensagem em conexão com o espetáculo “Amazônia Nossa Luta em Poesia”, pelo Boi Garantido, no dia 29 de junho. Estreou com o pé direito pelo boi campeão do festival.

Ministra Marina Silva cumpre agenda no Acre

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva esteve em Rio Branco recentemente e participou de algumas agendas, sobre sustentabilidade e o combate à mudança do clima. Pela manhã, ela ministrou uma palestra com o tema “A crise climática e os impactos na vida dos acreanos”, no Museu dos Povos Acreanos. Depois, cumpriu agenda política com os pré-candidatos a vereadores da Rede Sustentabilidade, partido fundado pela acreana, onde debateu sobre o papel das eleições municipais e do controle social no enfrentamento da crise climática, no auditório da Fecomércio. Esse tema precisa estar presentes nos planos de governo dos candidatos que vão disputar as eleições, segundo a Ministra.

Ela fez ainda uma visita ao poeta César Félix e sua mãe Raimundinha, no Café com Poesia, onde conversou com amigos, saboreou um quibe de arroz e declamou poesias.

Cinema possível

O cineasta acreano Teddy Falcão ministrará o curso “O FilmEscola Por um Cinema Possível” no Coworking Casa Urbana, de 8 a 10 de junho. Serão três dias intensivos para quem quer mergulhar no mundo do audiovisual, aprendendo tudo sobre roteiro, produção, fotografia, direção, montagem e edição.

Para se inscrever, basta acessar o link https://www.even3.com.br/ofilmescola/ até o dia 6. As inscrições são gratuitas e a lista de aprovados sai no domingo, 7, no Instagram @saturnoapc.

Além do próprio Teddy, o curso contará com a participação de profissionais como a fotógrafa Deyse Cruz, a cineasta Juliana Machado, o diretor Ney Ricardo, a fotógrafa Hannah Lydia e o realizador Eduardo Fragoso. Uma super oportunidade pra quem quer se qualificar na área! O curso é uma produção da Saturno Produção e Audiovisual, com financiamento do Governo Federal pela Lei Paulo Gustavo e apoio da Fundação Garibaldi Brasil.

Terceira edição do Acre Rock Festival acontecerá no dia mundial do rock

A terceira edição do Acre Rock Festival acontecerá no dia 13 de julho, na Concha Acústica, no Dia Mundial do Rock, com a participação de dez bandas. O evento totalmente gratuito é uma promoção da Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac) e terá a participação da banda carioca Baia e o reencontro do quarteto dos Los Porongas.

Reencontro da banda Los Porongas celebra os 21 anos de carreira

A banda Los Porongas comemora 21 anos de carreira em 2024. Após o lançamento de três discos – Los Porongas (2007), O Segundo Depois do Silêncio (2011) e Infinito Agora (2015) – além de dois DVDs e do reconhecimento nacional, a banda se reúne no Acre, durante o Acre Rock Festival, para celebrar sua trajetória com a formação original: Diogo Soares (voz), João Vasconcelos (guitarra), Márcio Magrão (baixo) e Jorge Anzol (bateria), contando também com a participação de Saulo Olímpio (guitarra). Juntos, eles reviverão as canções que marcaram uma geração e colocaram o Acre no mapa da música pop brasileira. O festival acontecerá no dia 13 de julho, dia mundial do rock, na Concha Acústica.

Mariri Yawanawá

Falta apenas um mês para a realização do grande festival Mariri Yawanawa 2024, o festival pioneiro que abriu portas para que as etnias possam fazer esse intercâmbio cultural, de fomento ao turismo, com pessoas dos municípios acreanos, demais estados do país e até do exterior. Idealizado pelo líder Tashka Yawanawa, o festival acontecerá na Aldeia Mutum, de 10 a 15 de agosto, localizada no Rio Gregório, com cantos, dança, reza, cura, arte, manifestações culturais e espirituais.

Degustação no Quiosque Lugano

No dia 28 de junho, a empresária Aline Schenneider recebeu colunistas sociais e influenciadores digitais no recém inaugurado Quiosque Lugano, para uma degustação harmonizada de vinhos e chocolates, o carro-chefe da casa. Localizado no Via Verde Shopping, o Quiosque Lugano oferece a exclusividade dos Chocolates de Gramado Lugano, além de vinhos finos e outras bebidas não alcóolicas.

Arraiá dos Bão Via Verde Shopping

Essa é pra quem gosta de arraial! E não tem época mais animada do que os meses de junho e julho, não é mesmo? O Via Verde Shopping estará realizando na sua praça de alimentação, de 18h às 21h, o Arraiá dos Bão, com comidas típicas, forró, bingo, brincadeiras e muito entretenimento.

Treinamento em comunicação digital

Uma das maiores marcas do marketing político e comunicação pública, política e institucional do Brasil, o Reboot, chega ao Acre no dia 6 de julho, de 8 às 18h, para um treinamento imersivo de um dia inteiro sobre planejamento e estratégia em comunicação política, pública e institucional, e tráfego pago. O evento, que será realizado na Estácio Unimeta, está com inscrições abertas pelo Sympla. (https://www.sympla.com.br/treinamento-imersivo-planejamento-e-estrategia-em-comunicacao-politica-publica-e-institucional__2501136), e pelo telefone (68) 99283-3838.

Voltado para profissionais de comunicação, assessores de imprensa e assessores políticos, que atuam em processo eleitoral e comunicação pública e institucional, o treinamento contará com as presenças de Nani Blanco, publicitária e diretora da Agência Nuvem em Brasília, coordenadora do Seminário Reboot, e Danilo Nogueira, especialista em comunicação on-line, com enfoque em tráfego pago. O treinamento imersivo é uma realização da Reboot Escola, da Agência Nuvem (Brasília), e a Ponte – Comunicação e Marketing (Acre), com apoio da ACISA, Federacre, Wave Produções e É Pop.

Laura Cândida faz shows e oficina em Rio Branco

A maravilhosa artista mineira Laura Cândido estará em Rio Branco no próximo final de semana comandando dois shows nos dias 13 e 14 de julho, às 19h, no Cine Teatro Recreio. E no dia 13, de 9 às 12h, ela ministrará uma Oficina de Inspiração, Composição e Criatividade. Oportunidades incríveis!

Estetic Face

Eu e o colega Moisés Alencastro estivemos essa semana estivemos na Estetic Face, com a dra. Sandra Aguiar, para nos inteirarmos das novidades. Na clínica são realizados procedimentos estéticos como aplicação de botox, blefaroplastia, endolaser, lipo de papada, lobuloplastia, alectomia e muitos outros. O sucesso da médica é notório, tanto é que agora ela viaja com frequência para Curitiba, onde também inaugurou uma clínica. Informações pelos telefones (68) 2102-6493 e 99612-5984.

Cadeira Emsella chega na Cliago

Chegou há duas semanas na Cliago, clínica médica comandada pela médica Thaysa Vilela, a cadeira Emsella, uma tecnologia revolucionária com o potencial de promover 11.000 contrações perineais em 28 minutos, indicada para o tratamento de incontinência urinária, frouxidão no assoalho pélvico e fortalecimento períneo pós-parto. Para mais informações entre em contato pelo telefone (68) 99913-6312 ou no Instagram @drathaysavilela.

Conexão empresarial com elas

A mentora e palestrante Simone Casas realizará a primeira edição do “Left Hand: Conexão Empresarial com Elas”, no próximo dia 8 de julho, no Hotel Villa Rio Branco, com o objetivo de promover o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O evento reúne 30 mulheres empreendedoras e a imprensa, em uma noite com a realização de palestra, pitchs de apresentação, vídeo, fotos, sorteios, jantar e café, risadas e boas conexões.

Boas novas

Reunião e cafezinho com a competente jornalista e querida amiga Maria Meirelles, no dia 2, no Casarão Café, sobre um projeto cultural na área de audiovisual idealizado pelo produtor cultural e colunista social Moisés Alencastro. Eu também estarei no time da comunicação.

O Boticário e Paramount se unem para o lançamento de Cuide-se Bem Bob Esponja

Vocês estão prontos, botilovers? No ano de celebração dos 25 anos de Bob Esponja, Cuide-se Bem – marca de cuidados pessoais do Boticário, conhecida pelos seus lançamentos icônicos e collabs desejadas – uniu-se a Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências, para apresentar Cuide-se Bem Bob Esponja, linha de edição limitada inspirada nos personagens da franquia, que traz cheirinho inspirado em abacaxi em itens para o cuidado corporal e facial, banho, make, além de acessórios, convidando os consumidores a trazerem mais otimismo para a rotina de autocuidado.

Assim como o personagem, conhecido por seu otimismo implacável e alegria contagiante, Cuide-se Bem carrega a leveza e diversão como pilares na idealização de novas linhas e produtos, além de um olhar cuidadoso e atento com sustentabilidade. Toda a linha apresenta itens 100% veganos e com alta porcentagem de ingredientes naturais, enquanto os itens enxaguáveis são os primeiros a apresentarem o selo “fórmula amiga das águas” e o sabonete líquido que apresenta o primeiro frasco PE PCR (embalagens feitas a partir de plástico reciclado pós-consumo) do Grupo Boticário.

Linha Cuide-se Bem Bob Esponja possui 14 itens

Com família olfativa Frutal Gourmand, que apresenta notas, como abacaxi tropical, flor de laranjeira, pina colada e espumante rosé, a fragrância de todos os itens foi inspirada no cheirinho de abacaxi – um elemento ícone da animação. Em uma variedade de texturas e benefícios, a linha explora ao máximo a experiência sensorial da Fenda do Biquíni e conta com um amplo portfólio de 14 itens. Entre eles, produtos para o corpo, como o Hidratante Corporal do Bob Esponja e Hidratante Corporal Sandy Bochechas, fornecem 48 horas de hidratação e textura cremosa. Já a Geleia Hidratante Corporal Lula Molusco traz uma textura de gelatina ultraleve, com sensação refrescante e rápida absorção, e também o Creme Hidratante Para Mãos Gary, que promete uma textura em gel-creme, nutrindo e protegendo as mãos da perda de água – além de alto nível de fofura com embalagem que faz alusão ao formato real do personagem.

A linha de banho traz o Sabonete Líquido Patrick Estrela e o Sabonete em Barra Bob Esponja com formato do personagem, que garantem pele macia e perfumada, além de uma espuma cremosa. Há também o queridinho Body Splash para manter a pele perfumada, o Desodorante Antitranspirante Roll On 48h, que é geladinho e refrescante como a brisa do mar, com secagem rápida que mantém a hidratação natural da pele, e o Gel de Limpeza Facial, que purifica e remove o excesso de oleosidade mantendo a hidratação natural da pele. Para os amantes de make, o portfólio também conta com uma Paleta Multifuncional de quatro cores, com dois diferentes tipos de acabamento (mate e superbrilho), que podem ser usados como blush e iluminador, além do Lip Tint Patrick Estrela e Lip Tint Sandy Bochechas, com duas opções de cores (rosa e coral), que proporcionam aparência de lábios e bochechas saudáveis, fácil de espalhar e construir camadas. Para complementar a linha, o nécessaire é a opção perfeita para carregar os itens, e o kit presenteável incentiva os consumidores a presentear amigos queridos, reforçando uma das características mais marcantes da animação: a amizade dos personagens.

Vocês estão prontos para uma viagem à Fenda do Biquíni?

Cuide-se Bem Bob Esponja deseja revelar algo curioso e especial: os ingredientes secretos da fórmula da amizade, celebrando as diferenças, a diversão e o mais importante: o cuidado. Pensando nisso, a marca apostou em uma estratégia focada em gerar conversa e conectar a comunidade com um tema tão genuíno, que engaja e converte, convocando os consumidores a conhecerem a fórmula da amizade.

Para impulsionar o lançamento, a marca lançará um challenge nas redes sociais desafiando duplas de amigos a concorrerem à viagem e criarem memórias inesquecíveis, como, com certeza, já tiveram assistindo ao desenho. Para participar, os consumidores devem soltar a criatividade em um vídeo contando a história e conexão dessa relação de amizade e basta apenas usar o áudio (disponível no perfil oficial da marca no TikTok) e hashtags oficiais da campanha (#CuideSeBemBobEsponja). A ação promocional terá dois vencedores com direito a acompanhante, que ganharão uma viagem para o Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, além de um kit completo com todos os itens da nova linha. Veja os detalhes sobre a ação promocional neste link.

O conceito da campanha e estratégia de conteúdo se alinham a uma data que está presente no mês do lançamento: o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, é um gancho interessante para reforçar a linha como um item presenteável na data

Boticário apresenta novo Coffee Addictive

Sedução e irreverência são características essenciais para manter qualquer relacionamento em dia. Pensando nisso, Coffee, uma das principais marcas de perfumaria do Boticário, traz o lançamento de uma dupla de fragrâncias inspiradas nos sofisticados drinks, o agito das festas e a potência do desejo, combinando frutalidade e frescor com a sensualidade sofisticada e viciante do café e de notas adocicadas. Desde o dia 1º de julho, Coffee Addictive chegou em todos os canais do Boticário e promete agitar a rotina, como uma opção e convite para surpreender quem se ama.

O segredinho do lançamento de perfumaria são as notas vindas da infusão do café arábica que, combinadas com o dulçor da baunilha e do âmbar, respectivamente, revelam duas fragrâncias deliciosamente envolventes. Coffee Addictive Oriental Frutal carrega uma perfumação sedutora, com topo de frutas vermelhas combinada com a feminilidade das flores de jasmim e rosas e um toque adocicado da baunilha. Já o Coffee Addictive Oriental Aromático une notas de topo com o frescor aromático do cardamomo e noz-moscada, com corpo composto por lavanda e alecrim, e fundo de cedro, âmbar e as notas de café.

Como oportunidade de compra, entre os dias 1º e 27 de julho, as fragrâncias Coffee Addictive contam com desconto especial de 20% em todos os canais de compras do Boticário.