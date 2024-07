Asteroide raro, maior que a Torre Eiffel, se aproxima da Terra e poderá ser visto

Em 2029, a Terra pode presenciar um fenômeno raro, o asteroide 99942, apelidado de Apophis, poderá ser visto em abril em parte da Europa, África e Ásia. Com 375 metros de diâmetro, ele é maior que a Torre Eiffel, que possui 324 metros, e passará a 32 mil km do planeta.

O fenômeno poderá ser visto da Europa, África e partes da Ásia. De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), a possibilidade de o asteroide colidir com a Terra é inexistente. Os cientistas apontam que um asteroide como este só passa próximo da Terra a cada 10 mil anos.

A passagem será acompanhada pela missão Ramses, que consiste em uma sonda espacial que vai acompanhar a trajetória do Apophis até a proximidade com a Terra. Os dados coletados durante a missão serão utilizados para entender vários tipos de ameaças vindas do espaço, além de ajudar na identificação de outros asteroides.

O que são Asteroides?

Asteroides são pequenos planetas que orbitam o Sol, mas não são grandes o suficiente para serem considerados planetas propriamente ditos. Eles se formam a partir da aglomeração de rochas e metais que sobraram da formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos.

Os asteroides podem ter tamanhos bem diferentes, desde alguns metros até centenas de quilômetros de diâmetro. A maioria deles possui forma irregular, com crateras e outras marcas esculpidas por colisões com outros objetos espaciais ao longo do tempo.