Bocalom participa de ‘trend viral’ com namorada e diverte seguidores; veja vídeo

O prefeito Bocalom animou seus seguidores na noite desta terça-feira (9) ao aderir à trend “cê reparou que eu me arrumei”, que vem ganhando popularidade nas redes sociais. Em um vídeo descontraído, Bocalom aparece bem arrumado ao som da música da banda Jovem Dionísio, exibindo diversos ângulos de sua preparação.

O ponto alto do vídeo, segundo o prefeito, foi a parte de receber um beijo carinhoso de sua namorada, a advogada Kelen Nunes. O vídeo recebeu diversos comentários positivos, com risadas pelo humor e a carisma do prefeito.

A trend, que viralizou pela simplicidade e humor, mostrou Bocalom em um momento leve e descontraído, compartilhando um pouco de sua vida pessoal com os seguidores.

Veja o vídeo: