Bolsas de estudo de até 100% até o final do curso com a sua nota do ENEM na Uninorte

No Centro Universitário Uninorte, a sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pode valer até 100% até o final do curso, nas graduações presenciais e de Educação a distância (EaD).

Com inscrições abertas para o ingresso no segundo semestre deste ano, a Campanha “Sua nota no Enem vale Bolsa de Estudo”, ocorre até o dia 15 de agosto ou enquanto durar a disponibilidade.

As bolsas são válidas para quais cursos?

A iniciativa é válida para os cursos de Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, Sistemas de Informação, Psicologia, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Fonoaudiologia, Biomedicina, Farmácia, Administração, Ciências Contábeis, entre outras formações, exceto para Medicina.

Por que estudar na Uninorte?

Experiência única: Campus com infraestrutura de ponta para quem busca uma experiência universitária única. Laboratórios de última geração e espaços que inspiram a criatividade.

Qualidade de ensino: Centro Universitário com excelente avaliação no MEC. Uma das mais importantes instituições de Ensino Superior do Acre.

Inovação e ensino prático: Uma faculdade prática, criada para formar profissionais que querem transformar o mundo. Parcerias com o mercado e corpo docente inovador.

Como eu faço para participar?

Para participar, será válido as notas do ENEM de 2010 até 2024, com taxa de matrícula de R$ 49,90. Faça logo a sua inscrição e garanta a chance de estudar em uma das melhores instituições de ensino da região. Uninorte, seu futuro tem um só norte!