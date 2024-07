Brasileiro desaparece em uma das montanhas mais altas da América do Sul

Um montanhista de Minas Gerais está desaparecido em uma das montanhas mais altas da América do Sul, no Peru, desde o dia 1º de julho. O governo peruano mobilizou equipes de resgate, enquanto familiares e amigos se mobilizam em busca de informações sobre Marcelo Motta Delvaux.

De acordo com o governo Peruano, Delvaux estava no Nevado Coropuna, um complexo extravulcânico. A denúncia sobre o desaparecimento foi feita por Julieta Ferreri, namorada do brasileiro. A mulher acionou o alojamento El Álamo para ter informações sobre o turista, já que, segundo ela, o GPS estava enviando dados errados sobre a localização dele. Na data, a hospedaria informou à companheira que o montanhista tinha feito a reserva para o dia 1º de julho, mas ainda não havia aparecido.

“Para escalar o Coropuna são necessários pelo menos 4 a 5 dias se for de ônibus; mas se você não estiver aclimatado pode demorar mais alguns dias, se a pessoa não estiver aclimatada e a 6 mil metros acima do nível do mar, a partir do momento em que o sinal deixa de ser percebido, há rachaduras no solo; mas acham estranho que ele não tenha usado o botão SOS no seu Inreach [comunicador portátil via satético”, diz comunicado do governo peruano.

O governador regional Rohel Sánchez Sánchez informou que liberou o aparato necessário para as buscas. O caso foi comunicado à Rede de Alerta Turístico. Membros Polícia de Alta Montanha foram encaminhados para a região para auxiliar nos trabalhos. Quem é Marcelo Motta Delvaux Marcelo Motta Delvaux se apresenta como guia de montanha. O site do profissional indica que ele pratica escalada em rocha desde a década de 1990 e alta montanha desde o início dos anos 2000. O currículo do brasileiro conta com mais de 150 subidas nos Andes e no Himalaia, em países como Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela e Tibete. Ele também experiência em 54 cumes acima de 6 mil metros, sendo um dos brasileiros com maior número de cumes no Aconcagua (12 cumes), a montanha mais alta da Américas.