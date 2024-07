Calor predomina neste domingo no Acre: o que esperar do tempo em Rio Branco

Rio Branco e o restante do Acre enfrentam um dia de clima firme e quente neste domingo, 28 de julho de 2024. A capital do estado, conhecida por suas variações climáticas, apresenta temperaturas que prometem marcar a estação com altos índices de calor e baixa umidade.

Clima em Rio Branco

A previsão para Rio Branco indica um dia ensolarado, sem previsão de chuvas. As temperaturas mínimas na cidade devem oscilar entre 18ºC e 20ºC, enquanto as máximas podem chegar a 36ºC. A umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30% durante a tarde, ficará abaixo do ideal, tornando o clima mais seco e desconfortável. À noite, a umidade será um pouco mais alta, entre 70% e 80%.

O calor intenso não se limita a Rio Branco. Em outras regiões do Acre, como Brasileia, Epitaciolândia, e Tarauacá, as temperaturas máximas também podem atingir até 37ºC. A umidade relativa do ar varia, mas permanece em níveis baixos durante o dia, entre 30% e 40%. O tempo deve se manter firme e seco, sem previsão de chuvas significativas.

Este período de calor é característico de um inverno mais quente no Acre. Mesmo com o início oficial da estação em 20 de junho, a estação tem sido marcada por temperaturas elevadas e pouca umidade, o que é uma tendência observada em 2024. Em junho, Rio Branco registrou chuvas abaixo da média, acumulando apenas 23,4 mm, o que representa 52,2% do esperado para o mês.

Diante das altas temperaturas e da baixa umidade, é essencial tomar precauções para evitar problemas de saúde. Mantenha-se hidratado, evite exposições prolongadas ao sol e use roupas leves. Para quem planeja atividades ao ar livre, o melhor é realizar tais atividades nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, quando as temperaturas são um pouco mais amenas.

O calor predomina neste final de semana, mas a previsão é que o tempo continue seco e quente nos próximos dias. Fique atento às atualizações climáticas e adapte suas atividades conforme necessário para garantir o seu bem-estar durante este período de altas temperaturas no Acre.