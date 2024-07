Carro em alta velocidade levanta poeira em ramal e faz motociclista cair em vala e quebrar a perna

O motociclista Francisco Paiva, 52 anos, ficou ferido com uma fratura após cair em um ramal na tarde desta terça-feira (30), no km 10 do Ramal da Capela, localizado no km 100 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Francisco trafegava pelo Ramal da Capela em uma motocicleta quando, de forma inesperada, um carro passou em alta velocidade e levantou muita poeira, deixando todos os outros motoristas sem visibilidade. Com isso, o motociclista acabou caindo na valeta que fica na lateral da pista. Na queda, Francisco quebrou a perna esquerda e sofreu escoriações pelo corpo.

Um morador que estava passando pelo ramal viu o acidente, resgatou a vítima e a colocou dentro de uma caminhonete modelo Triton de cor prata, e levou o motociclista em direção a Rio Branco.

No caminho, o morador ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica 07. Os socorristas interceptaram o veículo no km 100 da Transacreana, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao pronto-socorro, em quadro de saúde estável.

A moto, que ficou jogada no ramal, foi recolhida por moradores da região.