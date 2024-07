Chicote e algema: entenda o que é BDSM, prática defendida por Kaysar

Durante participação no programa Surubaum, com Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso, o ex-BBB Kaysar Dadour revelou algumas preferências sexuais e chocou até os apresentadores. Ele revelou ser adepto ao BDSM — bondage, disciplina, sadismo e masoquismo.

“Eu gosto de sexo, porque acho uma arte. Gosto de usar vibradores diferentes, gosto de bater e apanhar, pisar e ser pisado, mas não com qualquer mulher, tem que ter um segredo”, revelou o ator.

A quem não sabe o que a sigla quer dizer, bondage são técnicas de restrição física. A disciplina se refere a restrições psicológicas que visam controlar, sempre consensualmente, o comportamento da pessoa submissa. A dominação e a submissão podem ser autoexplicativas, já o sadismo é o quando há prazer em infligir dor. O masoquismo, por sua vez, é quando há prazer em receber estímulos dolorosos.

“O BDSM é um conjunto de práticas que se baseiam sempre na consensualidade, sanidade e segurança. Precisa ser feita através de muito diálogo e contém várias práticas específicas”, esclarece a sexóloga Beatriz Faria.

E para quem pensa que BDSM é só sobe sexo “agressivo”, está enganado.

“Vemos no comportamento sexual animal que a mistura de prazer e dor precede a evolução humana, por exemplo, através de mordidas na hora do coito animal. O jeito mais seguro de fazer sexo ‘mais forte’ é estabelecendo limites claros, que sempre devem ser respeitados, com um diálogo que vise a consensualidade”, comenta Beatriz.

Para quem ficou curioso (a) e quer abordar o assunto com o parceiro(a), a especialista indica que o ideal é pedir explicitamente na hora H ou introduzindo o assunto em algum outro momento. “Além disso, pesquise e se insira na comunidade BDSM, ela é extensa e há muitas formas de aproveitar”, acrescenta.