Colisão entre motocicletas deixa três pessoas feridas em Rio Branco

Cleauda Maria da Silva Campos, 52 anos, Elenice Andrade de Teles, 37, e José Igor de Souza Silva, 25, ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta segunda-feira (8), na Avenida Sobral, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Cleuda e Elenice trafegavam em uma moto no sentido centro-bairro pela Avenida Sobral, quando tentou entrar na rua 15, no mesmo momento em que outra motocicleta conduzida por Igor estava trafegando no mesmo sentido e não percebeu a conversão, colidindo contra Cleuda.

Com o impacto, Igor ficou com escoriações e um dor no tórax. Cleuda teve dores no tórax e supostamente uma fratura no punho esquerdo. Já Elenice teve dores no tórax e uma suposta fratura na clavícula.

Duas ambulâncias básicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Igor, Elenice e Cleuda ao pronto-socorro de Rio Branco, onde as vítimas se encontram em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram entregues a parentes das vítimas.