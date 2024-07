Com câncer, Kate Middleton fará rara aparição no domingo (14/7)

Após um mês sem aparecer em público, Kate Middleton fará uma aparição rara no domingo (14/7), segundo a imprensa internacional. Em tratamento para câncer, a princesa de Gales estará na final masculina de Wimbledon e entregará o troféu de vencedor a Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz, conforme divulgou o Palácio de Kensington.

A informação contraria, no entanto, o que foi anunciado na última sexta-feira (12/7) pelo The Mirror. De acordo com o jornal, a esposa do príncipe William não teria nenhuma data definida para o retorno da agenda real.

De acordo com o Daily Mail, planos de contingência foram colocados em prática para que a duquesa de Gloucester, presidente honorária da Lawn Tennis Association por 25 anos, intervisse caso a princesa Kate não estivesse disponível devido ao tratamento contra o câncer.

A futura rainha da Inglaterra foi vista pela última vez em público no último mês, durante o Trooping The Colour, ao lado de seus filhos pequenos, George, Louis e Charlotte; e do marido, William.

Kate Middleton é patrona do All England Club há oito anos, depois de assumir o cargo da falecida rainha Elizabeth, que ocupava o cargo desde 1952, e entrega os troféus todos os anos, desde 2016.

No mês passado, a princesa disse que esperava comparecer a compromissos ocasionais durante o verão, mas pediu ao público que fosse paciente com ela, pois, como muitos pacientes com câncer, ela tem “dias bons e ruins”.

Já seu marido, o príncipe William, presidente da Associação de Futebol, está indo para a Alemanha assistir à final da Eurocopa 2024, entre a Inglaterra e a Espanha, no Estádio Olímpico de Berlim, no domingo (14). Em uma publicação nas redes sociais, ele escreveu: “Estamos muito orgulhosos de todos vocês, Inglaterra, só mais um empurrãozinho para terminar o trabalho!”.

