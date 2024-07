Comerciante brasileiro é sequestrado por criminosos bolivianos; sequestradores exigem US$400 mil

O empresário brasileiro Marcos Ferreira Paz, que atua na área comercial na fronteira do Acre com a Bolívia, está sequestrado na região de Santa Cruz de La Sierra, desde a última sexta-feira, 28 de junho. O paradeiro do empresário ainda é desconhecido. As informações dão conta de que os sequestradores estão exigindo 400 mil dólares norte-americanos como pagamento para o resgate.

As informações foram dadas às autoridades brasileiras pela Força Especial de Combate ao Crime (FELCC), da Polícia Nacional da Bolívia, ao informar ter intensificado as investigações e às buscas ao brasileiro, razão pela qual já teriam chegado aos sequestradores.

Eles foram identificados por Marco Andrés Z.V. e Eliverto C.H. Marco Andrés tem antecedentes criminais no país, informou a polícia boliviana.

Num sequestro anterior, ele teria decepado um dos dedos da vítima. O crime ocorreu em um posto de combustível na zona norte, na Avenida Cristo Redentor, em Santa Cruz De La Sierra. O advogado da família do empresário sequestrado, Mariano Medina, manifestou confiança no trabalho das autoridades bolivianas.

“Há sinais que nos mostram que estão trabalhando de forma objetiva, sem qualquer pressão e sem dificultar o desenvolvimento das investigações”, comentou em entrevista a uma emissora de TV da Bolívia.

Marco Andrés Z.V., um dos sequestradores, é conhecido das autoridades da Bolívia, devido à sua participação em outro sequestro, há um ano, na zona tropical de Cochabamba. Marcos Andrés Z.V é um criminoso tão impiedoso que, naquele sequestro, a vítima sofreu uma amputação de um dedo omo tortura e prova do sequestro a seus familiares.

Esse histórico criminal levou a polícia a concentrar seus esforços em localizá-lo, dada sua periculosidade e histórico violento como as vítimas.

Nas últimas horas de domingo, duas mulheres do grupo criminoso foram detidas e enviadas em prisão preventiva, acusadas de terem participado do sequestro. A polícia continua recolhendo provas e testemunhos para esclarecer a participação de todos os envolvidos no crime.

Uma das investigadas é a ex-nora do empresário sequestrado, que supostamente apresentava alguns indícios de sua participação no crime. Além dela, outra mulher apontada como melhor amiga do primeiro investigado, também foi presa.

Juan Carlos Cedeño, advogado de uma das mulheres acusadas, disse à mídia boliviana que sua cliente não tem envolvimento no incidente sob investigação.

“Estamos todos preocupados com a pessoa do empresário brasileiro. Infelizmente há uma forte insegurança cidadã; porém, ainda não sabemos como ou por que o Ministério Público vinculou essas pessoas no presente sequestro”, questiona o advogado.

Após o sequestro registrado na zona norte da capital Santa Cruz, os sequestradores haviam solicitado o pagamento de 400 mil dólares para libertar o brasileiro Marcos Ferreira Paz. Depois do primeiro contato e da primeira reivindicação, os sequestradores deixaram de ligar.