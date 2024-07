Concurso do ICMBio: novo edital autorizado para 180 vagas; Confira

Boa notícia para os concurseiros que aguardam a realização de um novo concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): o certame foi autorizado e deve acontecer em breve!

A autorização para abertura do concurso ICMBio foi publicada em Diário Oficial nesta quarta-feira (3/7). Serão ofertadas, ao todo, 180 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 60 vagas.

Segundo o documento, o prazo para a publicação do edital de abertura do certame será de até seis meses, contado a partir da data de publicação da autorização.

Veja, abaixo, publicação em Diário oficial:

Panorama do concurso ICMBio

O novo edital do concurso ICMBio foi anunciado no ínicio de junho, pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante cerimônia referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Vale lembrar que, o pedido mais recente de novo concurso ICMBio feito pelo órgão, foi enviado ao MGI em maio de 2024. Em contrapartida, a ministra do MMA havia informado anteriormente que o edital poderia ser publicado apenas em 2025.

O último concurso ICMBio teve seu edital publicado em 2021, pela banca Cebraspe. Na ocasião, foram ofertadas 171 vagas para os cargos de Técnico (nível médio) e Analista (nível superior).

As provas objetivas foram compostas por 100 questões de Certo ou Errado, sendo 40 itens de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos.

Veja quais foram as disciplinas cobradas para o cargo de Analista:

LÍNGUA PORTUGUESA

NOÇÕES DE GESTÃO

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

LEGISLAÇÃO

INTEGRIDADE PÚBLICA

ATUALIDADES

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA

O certame registrou, ao todo, 33.217 candidatos inscritos.

