Concursos, friagem, morte de piloto, fuga em presídio e outras: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Com mínima de 15ºC, chegada de onda de frio pode trazer chuvas fortes, diz Friale

A nova onda de frio polar chegou ao Acre nesta segunda-feira (8), diminuindo a temperatura. Com a chegada da friagem, o tempo deve ficar instável, com chuvas a qualquer hora. É o que diz a previsão do meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui.

TJAC convoca primeiros aprovados do último concurso; veja lista completa

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou a primeira lista de convocação do concurso público. A lista foi publicada nesta segunda-feira (8) no site oficial da instituição, com a convocação para entrega de documentos, inspeção médica, posse e entrada em exercício.

TERÇA-FEIRA

Com salários de até R$ 12 mil, inscrições para o concurso do TCE encerram nesta terça

Encerram nesta terça-feira (9) as inscrições para o concurso público efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Acre. O certame é para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para nível médio e superior com mais de 30 vagas. A banca responsável pelo certame será a Cebraspe.

Conheça o médico que saiu do interior para comandar o maior centro de tratamento de câncer do Acre

O Dia do Oncologista é usado para celebrar a profissão dos médicos oncologistas. Este braço da medicina é responsável pelo diagnóstico e tratamento do câncer. Nesta terça-feira (09), o ContilNet traz a história de Rafael de Carvalho Teixeira, de 35 anos.

QUARTA-FEIRA

Acre é selecionado para compor livro que será entregue à líderes mundiais no G20

O livro Documental Estratégia e Desenvolvimento será distribuído para líderes mundiais do G20, grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo, no próximo encontro do grupo, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O Acre é um dos estados do Brasil que estará presente no livro.

Ministério da Saúde deve enviar ao Acre nova tecnologia de combate ao mosquito da dengue

Em nota divulgada nesta quarta-feira (10), o Ministério da Saúde informa a ampliação da estratégia criada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de arborviroses como dengue, zika e chikungunya. A expectativa é que a transformação da medida em política pública de abrangência nacional contribua para reduzir as populações do inseto, sobretudo em cidades maiores, com uma nova tecnologia que visa diminuir a infestaçãodo mosquito pais a fora.

QUINTA-FEIRA

Vem aí! Friale anuncia chegada de forte onda de frio; temperaturas devem chegar a 9 ºC

O pesquisador Davi Friale anunciou nas suas redes sociais, nesta quinta-feira (11), que uma nova e forte onda de frio está prestes a chegar ao Acre, nesta sexta-feira (12).

“Após Rio Branco haver registrado, nos três últimos dias (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira), respectivamente, temperaturas de 14,4ºC, 14,1ºC e 14,7°C, o frio volta com força neste fim de semana, com a chegada de mais uma forte onda de frio polar, logo nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 12 de julho”, escreveu o mago.

Calote em empréstimo faz Justiça determinar apreensão de 16 ônibus da Ricco em Rio Branco

Na última semana, a Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 16 ônibus da empresa Rotran Auto Ônibus Linhas Rodoviárias LTDA, pertencente a Ricco Transportes, responsável pelo transporte coletivo de Rio Branco. Os ônibus fazem parte da frota que atua na capital do Acre.

SEXTA-FEIRA

Morre o piloto Roney Mendes, condutor do avião que caiu em Manoel Urbano

O piloto Valdir Roney Mendes, de 59 anos, que conduzia o monomotor de pequeno porte que caiu em Manoel Urbano em março deste ano, morreu nesta sexta-feira (12), quase quatro meses após o acidente.

Detentos cavam buraco e fogem de presídio no Acre; equipes fazem busca em região de mata

Durante a madrugada desta sexta-feira (12), quatro detentos fugiram do Presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).