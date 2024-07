Criança indígena é atropelada por motociclista ao tentar atravessar rodovia, em Rio Branco

Uma criança indígena de apenas 6 anos foi atropelada na Transacreana em Rio Branco. O acidente aconteceu na tarde de domingo (14), enquanto a mãe da criança tentava atravessar a rua, sendo atingida por um motociclista. Segundo relatos,o motorista trafegava em alta velocidade e desviou bruscamente para evitar uma colisão com outro veículo.

Uma equipe de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e encaminhou a vítima em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Conforme divulgado pelo Folha do Acre, no hospital, os médicos diagnosticaram que a criança sofreu fraturas expostas graves no fêmur, tíbia e fíbula, além de um traumatismo craniano encefálico moderado e um corte profundo na testa. Apesar da gravidade das lesões, o quadro clínico é considerado estável.

O motociclista permaneceu no local do acidente e cooperou com a Polícia Militar.