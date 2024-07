Dançando com o tempo: A arte de viver no ritmo das mudanças

A verdade é que não é possível ter todas as respostas, tudo tem o tempo certo, só precisamos acreditar no nosso propósito e seguir em frente. A expectativa pode ser uma doença, nos fazendo crer que as decisões de hoje são definitivas. Mas a vida é um constante movimento, e assim como as estações do ano, ela nos ensina a adaptar-nos.

No inverno da existência, sentimos o frio das dificuldades, mas é apenas uma preparação para o verão das oportunidades, onde renovamos nosso guarda-roupa com novas experiências. E então, a primavera traz o aroma da renovação, lembrando-nos que após cada noite escura, há sempre uma alvorada esperançosa.

Freud disse uma vez: “Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.” Isso ressoa com a ideia de que a perfeição é um mito e que devemos abraçar nossas imperfeições como parte do crescimento. Carl Rogers, por sua vez, nos lembra que a ‘vida boa’ é um processo, não um estado, é uma direção, não um destino. Essas palavras nos incentivam a ver a vida como uma jornada de aprendizado contínuo, onde cada passo, mesmo que para trás, é uma parte essencial do caminho.

Vamos então conhecer uma história sobre Ana, uma mulher que acreditava que suas decisões passadas eram pedras fixas em seu caminho. Ela carregava o peso de escolhas que não mais refletiam quem ela era. Um dia, ela decidiu que era hora de reavaliar seu percurso. Ana começou a remover as pedras, uma a uma, percebendo que cada uma delas havia contribuído para sua força atual. Ela aprendeu que não precisava ter todas as respostas agora, apenas a coragem de continuar acreditando e a vontade de seguir em frente.

Para viver melhor, podemos adotar algumas práticas simples:

1) reconheça que é normal não ter todas as respostas e que está tudo bem mudar de direção.

2) cultive a resiliência, entendendo que cada estação da vida traz seu próprio conjunto de desafios e recompensas.

3) rodeie-se de pessoas que o amam e apoiam, pois elas serão seu refúgio e sua força, não estejam com as pessoas que te admiram, mas que amam você, aquelas do passado, quando você não tinha nada para oferecer.

4) por último, lembre-se de que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada em arrependimentos. Passou! Viva-a com propósito e paixão.

Como Abraham Maslow nos ensinou, “O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma.” Portanto, que possamos todos ter a consciência para abraçar as mudanças, aprender com elas e permitir que nos transformem para melhor.

A vida é, afinal, um grande movimento, e estamos todos dançando ao seu ritmo.

E, eu adoro dançar, de olhos fechados, para te sentir.

Maysa Bezerra

Coach e Escritora